Banque mondiale annonce un ralentissement de la croissance et un fort risque de récession

(AOF) - L'économie mondiale ne devrait croître que de 1,7 % en 2023, et de 2,7 % en 2024, estime la Banque mondiale dans son rapport " Global Economic Prospects ". Le fort ralentissement de la croissance devrait être généralisé, les prévisions en 2023 étant revues à la baisse pour 95 % des économies avancées et près de 70 % des économies de marché émergentes et en développement. " Compte tenu de la fragilité des conditions économiques, toute nouvelle évolution défavorable -pourrait faire entrer l'économie mondiale en récession ", ajoute l'établissement de Washington.

La Banque mondiale affirme que la récession pourrait être causée par "une inflation plus élevée que prévu, une hausse brutale des taux d'intérêt pour la contenir, une résurgence de la pandémie de Covid-19 ou une escalade des tensions géopolitiques". Elle souligne que ce serait la première fois en plus de 80 ans que deux récessions mondiales se produiraient au cours de la même décennie.

La croissance des économies avancées devrait ralentir, passant de 2,5 % en 2022 à 0,5 % en 2023. Aux États-Unis, la croissance devrait tomber à 0,5 % en 2023, soit 1,9 point de pourcentage de moins que les prévisions précédentes. La croissance de la zone euro devrait s'établir à zéro pour cent en 2023 soit 1,9 point de moins que dans la précédente prévision. En Chine, la croissance devrait atteindre 4,3 % en 2023, soit 0,9 point de moins que dans les prévisions précédentes.

Hors Chine, la croissance des marchés émergents et des économies en développement devrait ralentir, passant de 3,8 % en 2022 à 2,7 % en 2023, en raison d'une demande extérieure nettement plus faible, aggravée par une forte inflation, une dépréciation de la monnaie, un resserrement des conditions de financement et d'autres vents contraires intérieurs.

"Les pays émergents et en développement font face à une période pluriannuelle de croissance lente, alimentée par le lourd fardeau de la dette et la faiblesse des investissements, les capitaux mondiaux étant absorbés par les économies avancées confrontées à des niveaux de dette publique extrêmement élevés et à des taux d'intérêt en hausse ", résume le président du Groupe Banque mondiale, David Malpass. Selon lui " la faiblesse de la croissance et des investissements des entreprise " ne pourra qu'aggraver la situation de ces pays.