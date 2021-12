Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Banque: le Haut Conseil de stabilité financière prévoit une normalisation du coussin contra-cyclique information fournie par AOF • 14/12/2021 à 15:51



(AOF) - Le Haut Conseil de stabilité financière (HCSF) a décidé de laisser inchangé à 0 % le taux du coussin de fonds propres bancaires contra-cyclique. L'organisme français chargé de veiller à la stabilité financière en France prévoit cependant une normalisation du taux du coussin à son niveau d’avant crise, soit 0,5%, à l’occasion de sa prochaine réunion en mars 2022.



Il estime qu'après les circonstances exceptionnelles ayant motivé son relâchement, la conjoncture économique et financière justifie une normalisation prochaine du coussin contracyclique. Il note à ce propos la forte dynamique du crédit, le poids important de l'endettement et la position avancée dans le cycle financier.



Le coussin de fonds propres contra-cyclique est défini comme une surcharge en fonds propres. " Lorsqu'on estime que le risque systémique cyclique augmente, il convient d'accumuler des fonds propres pour créer des coussins qui accroissent la résilience du secteur bancaire en cas de réalisation des pertes en période de crise. Ceci permettra de maintenir l'offre de crédit et d'atténuer la phase de repli du cycle financier " explique le Comité européen du risque systémique.



Il peut également aider à atténuer la croissance excessive du crédit pendant la phase d'expansion du cycle financier.



Entre le 1er juillet 2019 et le 2 avril 2020, le taux en vigueur était resté fixé à un niveau de 0,25 % et devait passer à 0,5 % au 2 avril 2020, conformément aux précédentes décisions du Haut Conseil. Le HCSF avait décidé le 30 juin 2020 de maintenir le taux à 0 %.