Banque Hottinguer recommande de réduire la voilure sur les marchés financiers

(AOF) - L'impact potentiel de la hausse des prix de l'énergie et des sanctions sur la croissance économique reste au centre du débat politique et des interrogations des marchés financiers, observe la Banque Hottinguer. Les prévisions ne semblent pas annoncer une récession, mais l'histoire montre que la flambée des prix de l'énergie s'accompagne en général d'une récession. Dans ce cadre, indique la banque, es gouvernements devront peut-être intervenir pour protéger l'économie des prix de l'énergie, mais la marge de manœuvre semble limitée compte tenu du ratio dette/PIB élevé dans la zone euro.

A l'opposé les Etats-Unis sont dans une situation plus confortable, malgré l'évolution du gallon du diesel en hausse de plus de 40% depuis le début de l'année.

Le discours hawkish des banquiers centraux, en particulier la Fed, laisse à penser que la remontée des taux courts est enclenchée dans de nombreuses géographies ; l'Europe étant un cas à part, souligne Banque Hottinguer.

Toutefois rappelle-t-elle, face à ce risque baissier sur l'activité, la dernière réunion de la BCE a montré que le soutien de la politique monétaire est limité car dans un scénario stagflationniste, c'est la lutte contre l'inflation plutôt que la récession qui prime. Cette crise est fondamentalement différente de la crise du Covid, qui était un choc déflationniste.

Dans un contexte où les niveaux de dette atteignent déjà des niveaux record et les taux d'intérêt remontent, cette perspective pourrait raviver les inquiétudes sur la soutenabilité de la dette des états périphériques.

En conséquence, le choc-Poutine, s'ajoutant au choc-Covid, la hausse des prix de l'énergie et de l'alimentation ou encore le prolongement ou l'aggravation des perturbations devraient avoir un impact sur le pouvoir d'achat des ménages.

Cependant, l'excès d'épargne et des politiques budgétaires toujours actives offrent des marges de manœuvre pour absorber une partie de ce choc. Le rebond actuel porté par l'espoir d'un cessez le feu prochain et d'un possible plan de relance chinois sont une opportunité pour réduire la voilure sur les marchés financiers, ou autrement dit réduire le risque, conclut Banque Hottinguer.