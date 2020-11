Banque de France : les marchés ne semblent pas atteints " d'exubérance irrationnelle "

(AOF) - Dans son Bloc-notes Eco, la Banque de France observe que les ratios prix sur bénéfices des marchés actions se maintiennent à des niveaux élevés, notamment aux États-Unis, malgré les corrections de fin 2018 et le choc lié au Covid-19. Pour autant, sur la base des indices corrigés des anticipations de croissance et du niveau des taux d'intérêt, cette évolution ne relèverait pas de l' "exubérance irrationnelle ", pour reprendre l'expression rendue célèbre par Alan Greenspan, ayant caractérisé des épisodes spéculatifs antérieurs.

Ainsi, sur les marchés américains, le PER ajusté de l'inflation et en lissant les bénéfices par action sur 10 ans, dépasse aujourd'hui son point de 2007 et s'établit en octobre 2020 à un niveau proche de celui de fin 2019.