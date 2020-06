Banque de France : décollecte de 3 milliards pour les OPC non monétaires

(AOF) - Au premier trimestre 2020 : les OPC non monétaires enregistrent une décollecte nette de -3 milliards, a annoncé la Banque de France. Sur un an, les retraits s'élèvent à 21 milliards, provenant essentiellement des fonds actions (-14 milliards) et mixtes (-11 milliards) tandis que les fonds immobiliers et les fonds d'épargne salariale enregistrent une collecte positive. Les OPC monétaires enregistrent également une décollecte de 9 milliards au premier trimestre, celle-ci atteint 32 milliards sur un an, provenant pour plus de la moitié des sociétés non financières résidentes.

Les OPC monétaires privilégient les dépôts et autres placements nets (+13 milliards) au détriment des titres de créance résidents (- 18 milliards) et en particulier ceux émis par les établissements de crédit (-19 milliards).