Banque d'Angleterre : les anticipations d'inflation restent bien ancrées

" Comme cela a été le cas dans les récentes projections du Comité de politique monétaire, l'inflation devrait revenir rapidement aux alentours de l'objectif de 2 % au printemps, les effets des baisses antérieures des prix du pétrole disparaissant de la comparaison annuelle, et reflétant les augmentations plus récentes des prix de l'énergie. Ces évolutions devraient toutefois avoir peu d'implications directes sur l'inflation à moyen terme. Les anticipations d'inflation restent bien ancrées " a indiqué l'institution financière.

