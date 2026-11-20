BankUnited en légère hausse après avoir renforcé son programme de rachat d'actions

** Les actions de la banque régionale BankUnited BKU.N progressent de 0,6 % à 41,90 dollars

** Jeudi en fin de journée, BKU a porté l'autorisation de rachat d'actions de 150 millions de dollars supplémentaires

** Les rachats pourront être effectués de temps à autre par le biais d'achats sur le marché libre et de transactions négociées de gré à gré

** BKU compte 69 millions d’actions en circulation, pour une capitalisation boursière de 2,89 milliards de dollars

** Les analystes de Wall Street accueillent favorablement cette annonce, les actions de BKU se négociant avec une décote par rapport à celles de ses pairs

** “Les actions de BKU se négociant à environ 1,06 fois la valeur comptable tangible par action (TBVPS) du troisième trimestre 2026, nous considérons qu’il s’agit là d’une utilisation très intéressante du capital excédentaire de la banque” – Piper Sandler

** 4 des 11 sociétés de courtage attribuent à l’action la note “acheter” ou supérieure, 5 la note “conserver” et 2 la note “vendre” ou inférieure; objectif de cours médian: 46 $ – données LSEG

** À la clôture d'hier, l'action BKU affichait une baisse de 6,6 % depuis le début de l'année