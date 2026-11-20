** Les actions de la banque régionale BankUnited BKU.N progressent de 0,6 % à 41,90 dollars
** Jeudi en fin de journée, BKU a porté l'autorisation de rachat d'actions de 150 millions de dollars supplémentaires
** Les rachats pourront être effectués de temps à autre par le biais d'achats sur le marché libre et de transactions négociées de gré à gré
** BKU compte 69 millions d’actions en circulation, pour une capitalisation boursière de 2,89 milliards de dollars
** Les analystes de Wall Street accueillent favorablement cette annonce, les actions de BKU se négociant avec une décote par rapport à celles de ses pairs
** “Les actions de BKU se négociant à environ 1,06 fois la valeur comptable tangible par action (TBVPS) du troisième trimestre 2026, nous considérons qu’il s’agit là d’une utilisation très intéressante du capital excédentaire de la banque” – Piper Sandler
** 4 des 11 sociétés de courtage attribuent à l’action la note “acheter” ou supérieure, 5 la note “conserver” et 2 la note “vendre” ou inférieure; objectif de cours médian: 46 $ – données LSEG
** À la clôture d'hier, l'action BKU affichait une baisse de 6,6 % depuis le début de l'année(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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