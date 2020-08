Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Banksy finance un bateau de secours aux migrants en Méditerranée Reuters • 28/08/2020 à 14:34









LONDRES, 28 août (Reuters) - L'artiste de rue britannique Banksy a financé un bateau de secours aux migrants qui tentent de rallier l'Europe en traversant la Méditerranée. L'équipage a sauvé jeudi 89 personnes, dont 14 femmes et quatre enfants, qu'il cherche désormais à transférer sur un bateau des gardes-cotes européens ou à débarquer dans un port, précise l'association à l'origine de l'initiative sur son site internet. Baptisé Louise-Michel, en hommage à l'anarchiste et féministe française, le navire est décoré d'une fresque dans le style caractéristique de l'artiste représentant une fillette brandissant une bouée de sauvetage en forme de coeur. Le Louise-Michel, dont l'équipage est composé de militants expérimentés dans la recherche et le sauvetage en mer, a déjà participé à deux autres opérations au cours desquelles 105 personnes ont été secourues et transférées sur un autre navire, le Sea-Watch 4. Le célèbre artiste de Bristol, dont l'identité reste secrète, est bien connu pour les graffitis à teneur souvent politique et sociale qu'il a réalisés dans le monde entier. Une de ses oeuvre représentant des primates siégeant au Parlement britannique s'est vendu aux enchères à 12 millions de dollars (10,1 millions d'euros) en 2019. (Paul Sandle; version française Diana Mandiá)

