Bankia : confirme la fusion avec CaixaBank

(CercleFinance.com) - Les conseils d'administration des deux entités ont approuvé l'opération, qui doit être réalisée sous la forme d'une fusion par absorption de Bankia par CaixaBank. L'accord porte sur un échange de titres à 0,6845 nouvelle action ordinaire de CaixaBank pour chaque action de Bankia et comprend une prime de 20% sur le ratio d'échange à la clôture du 3 septembre. La nouvelle entité, qui conservera la marque CaixaBank, sera la première banque en Espagne avec plus de 20 millions de clients, une part de 25 % et 24 % respectivement dans les prêts et les dépôts. José Ignacio Goirigolzarri sera le président exécutif de l'entité, et Gonzalo Gortázar le DG. Le conseil d'administration sera composé de 15 membres, dont 60% seront indépendants. Les femmes représenteront 33% des membres.

Valeurs associées BANKIA Sibe -2.12%