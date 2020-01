Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bank of New York Mellon : au-dessus des attentes au T4 Cercle Finance • 16/01/2020 à 14:22









(CercleFinance.com) - Bank of New York Mellon annonce ce jeudi un bénéfice net de 1,391 milliard de dollars au quatrième trimestre 2019, en hausse de +67% par rapport à la même période en 2018, avec un bénéfice par action (BPA) de 1,52 dollar sur la période, là aussi en hausse, de +81%. Le BPA est ainsi supérieur aux attentes du consensus, lequel misait sur 1 dollar tout pile. Attention cependant, le BPA est impacté positivement à hauteur de 0,50 dollar par des éléments exceptionnels. S'agissant des revenus, ils s'affichent en hausse +19%, à 4,8 milliards de dollars. Hors éléments exceptionnels, ils baissent en revanche légèrement.

Valeurs associées BANK OF NY MELLO NYSE 0.00%