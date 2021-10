Bank of America : Vanessa Holtz nommée Responsable pays pour la France

(AOF) - Vanessa Holtz est nommée « Chief Executive Officer » (CEO) de Bank of America Securities Europe (BofASE), l'entité de courtage de BofA pour l'Union européenne. Elle deviendra par ailleurs Responsable pays pour la France. Vanessa Holtz prendra ses fonctions après l'approbation du Conseil d'administration et des autorités de règlementation et restera basée à Paris.

Forte de 13 années d'expérience de direction au sein de BofA, tant au niveau mondial que régional, Vanessa a joué un rôle essentiel dans le développement de la présence européenne de la firme à ce jour. Elle transférera progressivement ses responsabilités actuelles en matière de trading, et son successeur sera annoncé en temps voulu.

De nombreux défis pour les banques européennes

Le modèle européen de la banque de détail est particulièrement mis à mal face à l'essor du digital. Certaines se retirent de cette activité, comme c'est le cas d'HSBC. A cela s'ajoute une progression des risques. Ainsi, d'après la BCE, la forte activité des grandes banques sur le marché des opérations à effet de levier et les marchés des produits dérivés liés aux actions les exposent à une prise de risque excessive.

Quant aux banques françaises, depuis la crise sanitaire, elles sont exposées de façon croissante au risque cyber suite à la nécessité de basculer massivement et rapidement des activités financières vers le télétravail et la prestation de services à distance.