Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bank of America : une nouvelle carte de voyage d'affaires information fournie par Cercle Finance • 06/08/2021 à 16:45









(CercleFinance.com) - Bank of America a annoncé vendredi le lancement d'une nouvelle carte de crédit destinée aux voyageurs d'affaires, au moment où le trafic aérien redémarre, tout particulièrement aux Etats-Unis. La carte 'Executive Explorer' et son application mobile dédiée, la 'Global Card Access App', comprend un certain nombre d'avantages pour les voyageurs d'affaires fréquents et les cadres supérieurs. Elle offre certains privilèges comme le passage accéléré dans les aéroports et l'accès à plus de 1500 salons de compagnies aériennes, ainsi que des fonctionnalités telles que le paiement sans contact ou le portefeuille mobile. Elle inclut également la couverture pour les bagages perdus, les retards de bagages, la protection contre les courses VTC et la protection des téléphones portables. Cette carte gris métallisée, à l'esthétique épurée, est commercialisée auprès des entreprises clientes de la banque en Amérique du Nord, en Europe et en Asie.

Valeurs associées BANK OF AMERICA NYSE +3.29%