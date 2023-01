Bank of America : un bénéfice meilleur que prévu au quatrième trimestre

(AOF) - Bank of America a enregistré un bénéfice meilleur que prévu au titre du quatrième trimestre, soutenu par le resserrement monétaire qui a conduit à une hausse des taux d'intérêt sur les prêts accordés par les banques. Le bénéfice net, part du groupe, de la banque, augmenté de 2% pour atteindre 6,9 milliards de dollars sur la période, contre 6,77 milliards de dollars un an plus tôt. Par action, il revient à 85 cents contre une prévision de 78 cents selon le consensus Bloomberg.

S'agissant du produit net bancaire, celui-ci a augmenté de 11% pour atteindre 24,5 milliards de dollars (22,66 milliards d'euros) au quatrième trimestre. Le revenu net d'intérêt de Bank of America a bondi de 29% au quatrième trimestre, à 14,7 milliards de dollars.

Le coût du risque a augmenté de 1,6 milliard de dollars sur un an, à 1,1 milliard de dollars. La banque américaine a enregistré 403 millions de dollars de provisions pour créances douteuses alors qu'elle avait bénéficié de 851 millions de dollars de reprises de provision un an auparavant.

"Nous avons terminé l'année sur une note solide, en augmentant les bénéfices d'une année sur l'autre au quatrième trimestre dans un environnement économique de plus en plus ralenti", a déclaré le directeur général Brian Moynihan, cité dans un communiqué.

Les effets négatifs de la hausse des taux

La remontée des taux provoque normalement une progression des revenus des banques par les crédits octroyés. En Europe, d'après un sondage mené par S&P auprès de 85 établissements bancaires, le secteur s'attend en moyenne à une hausse de 18% de ses revenus nets d'intérêt. Toutefois ce nouveau contexte inflationniste a aussi des effets indésirables, en particulier une hausse des coûts de refinancement. Il s'accompagne également de la crainte d'une nouvelle récession, qui toucherait alors tous les métiers de la banque, allant des prêts à la gestion d'actifs, dont les revenus sont corrélés aux valorisations de marché. Elément rassurant : les banques de la zone euro sont suffisamment solides pour faire face à une dégradation de leur environnement.