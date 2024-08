Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Bank of America: sponsor officiel de la Coupe du Monde 2026 information fournie par Cercle Finance • 16/08/2024 à 09:55









(CercleFinance.com) - Bank of America a fait part jeudi de sa désignation par la FIFA comme sponsor officiel de la Coupe du Monde de football de 2026, coorganisée par les États-Unis, le Canada et le Mexique, faisant ainsi de lui son premier sponsor global dans le domaine bancaire.



'Dans le cadre de ce nouveau partenariat, la FIFA et Bank of America travailleront ensemble pour soutenir la croissance du football mondial et l'impact du tournoi sur les fans de football de tous âges, de tous niveaux et de tous horizons', explique l'établissement financier.



Avec 104 matchs, 48 équipes du monde entier et 16 villes hôtes dans les trois pays (dont onze aux Etats-Unis), le tournoi 'fournira une plateforme aux marques pour s'engager à un niveau véritablement mondial', selon Bank of America.





