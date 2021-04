Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bank of America : résultats solides, gros rachats d'actions Cercle Finance • 15/04/2021 à 12:24









(CercleFinance.com) - Bank of America a dévoilé jeudi un produit net bancaire et des profits supérieurs aux attentes au titre du premier trimestre, au cours duquel le groupe bancaire a bénéficié de revenus record ou quasi-record dans bon nombre de ses activités. BofA, la deuxième banque américaine en termes d'actifs, a également annoncé la mise en place d'un programme de rachats d'actions de 25 milliards de dollars. Sur les trois premiers mois de 2020, son bénéfice net ressort à 8,1 milliards de dollars, soit 0,86 dollar par action, contre 5,5 milliards (0,59 dollar l'action) il y a un an. A titre de comparaison, les analystes anticipaient en moyenne un bénéfice par action de 0,66 dollar. Le produit net bancaire s'est, lui, accru de 0,2% pour totaliser 22,8 milliards de dollars, battant là encore un consensus établi à 22,1 milliards. Brian Moynihan, le directeur général du groupe, évoque ce matin des résultats 'exceptionnels' tirés par des performances historiques ou presque en matière de nouveaux dépôts, d'entrées d'investissement et de banque de financement. Il mentionne par ailleurs une tendance à l'amélioration du côté des coûts du crédit. L'action Bank of America progressait de plus de 1,5% jeudi dans les transactions électroniques à Wall Street dans la foulée de toutes ces annonces.

Valeurs associées BANK OF AMERICA NYSE -3.05%