BANK OF AMERICA : projet de Conservation des Œuvres d'Art 2021

(AOF) - Pour la 10e édition, le Projet de Conservation des Œuvres d'Art de Bank of America apporte son soutien à travers le monde aux œuvres d'art qui nécessitent une restauration ou sont menacées de détérioration. Ce projet accorde des subventions aux musées et institutions culturelles pour la conservation d'œuvres de grande importance historique et culturelle. Dès aujourd'hui et jusqu'au 30 novembre, les organismes qui le souhaitent pourront déposer une candidature de subvention auprès de Bank of America afin d'obtenir un soutien en 2021.

En raison de la crise sanitaire, Bank of America a reporté le Projet de Conservation des Œuvres d'Art édition 2020 et réorienté les fonds prévus vers des institutions culturelles partenaires pour aider à financer leur fonctionnement général.

En France, BofA a notamment apporté son soutien à la restauration de la Victoire de Samothrace en 2010, à celle de " L'Atelier du peintre " de Gustave Courbet (Musé d'Orsay) en 2013, ou du grand collage de Picasso " Femmes à leur toilette ", pièce maîtresse du Musée national Picasso à Paris en 2018. En 2019, la banque finançait la restauration du chef d'œuvre de Delacroix, " Scènes des Massacres de Scio ", au Musée du Louvre.

AOF - EN SAVOIR PLUS

