BANK OF AMERICA passe une importante charge dans ses comptes du deuxième trimestre

(AOF) - Bank of America vient de faire part de ses résultats du deuxième trimestre 2020. Ainsi, la banque américaine a réalisé un bénéfice net de 3,5 milliards de dollars sur la période, soit 37 cents par action, contre un bénéfice net de 7,3 milliards de dollars, ou 74 cents par action, lors de la même période un an plus tôt. Ces résultats sont notamment plombés par une charge de 4 milliards de dollars pour créances douteuses liées à la pandémie de Covid-19.

Pour sa part, le chiffre d'affaires ressort à 22,30 milliards de dollars au deuxième trimestre 2020, en baisse de 3% par rapport au deuxième trimestre 2019.

Pour le deuxième trimestre 2020, le consensus FactSet visait un bénéfice par action de 28 cents et un chiffre d'affaires de 21,8 milliards de dollars.

Le titre Bank of America évolue nettement dans le rouge en préouverture des marchés actions américains.

