Bank of America: ouverture d'un bureau au Luxembourg

(CercleFinance.com) - Bank of America a annoncé mercredi l'ouverture d'un bureau au Luxembourg, confirmant ainsi son intérêt pour l'Europe continentale suite à la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne.



Dans un communiqué, le groupe bancaire américain explique que cette nouvelle succursale proposera des produits et services bancaires aux entreprises et institutions financières non bancaires (IFNB).



Avec cette ouverture, BofA dit vouloir se positionner sur un centre financier clé, où de nombreuses entreprises internationales se sont installées pour conduire leurs activités au sein de l'Union européenne.



On retrouve ainsi, parmi les principaux employeurs au Grand-Duché, quelques poids lourds tels que BNP Paribas, ArcelorMittal, Goodyear, PricewaterhouseCoopers, Amazon.com ou Deloitte.



En outre, le Luxembourg est aujourd'hui le deuxième centre mondial en matière de fonds d'investissement, derrière les Etats-Unis.





