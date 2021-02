Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bank of America : objectifs environnementaux fixés Cercle Finance • 15/02/2021 à 13:10









(CercleFinance.com) - Bank of America annonce un objectif de zéro émissions nettes de gaz à effets de serre à horizon 2050, après avoir atteint la neutralité carbone dans ses activités en 2019 - soit avec un an d'avance sur son programme. La banque prévoit d'acheter 100% d'électricité zéro carbone, ainsi que de réduire de 55% ses utilisations d'énergie et d'eau potable. Elle souhaite aussi accroitre ses investissements dans les technologies à bas carbone, comme l'agriculture durable ou les biocarburants.

Valeurs associées BANK OF AMERICA NYSE +1.46%