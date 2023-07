Bank of America : nette progression des profits grâce aux revenus d’intérêts

(AOF) - A l’instar des autres banques américaines, Bank of America a présenté des profits en hausse et supérieurs aux attentes au deuxième trimestre grâce à la forte progression des revenus d’intérêts. Le bénéfice net de la banque, a augmenté de 19% pour atteindre 7,4 milliards de dollars, soit 88 cents par action. Le consensus s’élevait à 84 cents. S'agissant du produit net bancaire, celui-ci a augmenté de 11% pour atteindre 25,2 milliards de dollars, là où le marché anticipait 25,05 milliards de dollars.

Il a été soutenu par la croissance de 14% des revenus d'intérêts, à 14,2 milliards de dollars.

Le coût du risque s'est élevé à 1,125 milliard de dollars contre 523 millions de dollars, un an plus tôt.

" Nous continuons de constater que l'économie américaine est en bonne santé, qu'elle croît à un rythme plus lent et que le marché de l'emploi est résilient. Tous les secteurs d'activité ont enregistré de bons résultats et nous avons vu nos parts de marché s'améliorer, en particulier dans les secteurs du courtage et de la banque d'investissement ", a commenté le PDG, Brian Moynihan.

S'agissant de ses activités de marché, les revenus du courtage obligataire (FICC) ont augmenté de 7% à 2,76 milliards de dollars tandis que ceux du courtage actions ont reculé de 2% à 1,62 milliard de dollars.

