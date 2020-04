Bank of America : les gestionnaires d'actifs sont très pessimistes

(AOF) - Les gérants d'actifs n'avaient jamais été aussi pessimistes depuis les attaques terroristes du 11 septembre 2011, selon l'étude d'avril de Bank of America. Le niveau moyen des liquidités dans les portefeuilles est en effet passé de 5,1% en mars à 5,9% début avril, soit son niveau le plus élevé depuis septembre 2001. Ils sont 93% à anticiper une récession mondiale en 2020. S'agissant de la reprise, 52% des gestionnaires d'actifs interrogés anticipent une reprise en U, 22% en W et 15% en V.

Ils n'ont jamais été aussi peu exposés aux actions depuis mars 2009, mois pendant lequel l'indice S&P500 avait touché son plus bas à 666 points.

L'indicateur Bull & Bear reste positionné à 0, ce qui signifie que les investisseurs sont très baissiers. Bank of America anticipe une poursuite du récent rally, mais recommande de prendre des bénéfices lorsque le S&P 500 se situe entre 2850 et 3000 points.