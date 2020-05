Bank of America : les gérants toujours pessimistes

(AOF) - Le niveau moyen des liquidités dans les portefeuilles des gérants reste élevé, signe de leur pessimisme, selon l'enquête réalisée début mai au niveau mondial par Bank of America. Il est ressorti à 5,7% contre 5,9% en avril et se compare à une moyenne de 4,7% au cours des dix dernières années et à 4% en mars. Les investisseurs sont sous-pondérés en actifs cycliques (énergie, actions, Europe) et surpondérés en actifs défensifs (santé, liquidités, obligations).

Ils n'anticipent en effet par un retour des indices des directeurs d'achat au dessus de 50, soit signalant une expansion de l'activité, avant novembre.

Les gérants surpondèrent par ailleurs les actions américaines et ils sont le plus positifs sur les sociétés technologiques et les valeurs de croissance.