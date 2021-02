Bank of America : les gérants affichent leur optimisme sur l'économie et les actions

(AOF) - " La seule raison d'être baissier est... qu'il n'y a aucune raison de l'être ». Bank of America résume ainsi son sondage des gérants au niveau mondial effectué au début de ce mois. La banque américaine observe en effet qu'ils sont désormais 91% à anticiper une amélioration de l'économie cette année et ils sont désormais plus de la moitié à prévoir une reprise en V. Du fait de cet optimiste, le niveau moyen des liquidités dans leurs portefeuilles est tombé à 3,8%, soit son niveau le plus faible depuis 2013.

De même, leurs allocations d'actions et matières premières sont au plus haut depuis février 2011.

Seuls 13 % des investisseurs pensent que le marché boursier américain est dans une bulle, 27 % pensent que le marché haussier est en phase initiale et 53 % en phase finale.