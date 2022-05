Bank of America : les gérants accumulent du cash

(AOF) - La proportion de cash dans les portefeuilles des gérants d’actifs n’a pas été aussi importante depuis septembre 2021, selon l’enquête Bank of America de mai. Le niveau moyen des liquidités dans leurs portefeuilles a atteint 6,1% contre 5,5% en avril. Autre signe de leur grande prudence, les gérants d’actifs n’ont plus autant sous-pondéré les actions depuis mai 2020. Ils sont 13% en net à sous-pondérer cette classe d’actifs alors qu’ils étaient 6% à la surpondérer le mois dernier. Les deux principaux risques sont des banques centrales agressives (hawkish) et une récession mondiale.

Les positions les plus populaires sont les paris haussiers sur le pétrole et les matières premières, mais également les paris baissiers sur les marchés de taux américains.