Bank of America : les fonds Investment Grade ont attiré de l'argent frais

(AOF) - Des marchés un peu plus calmes, des spreads de crédit légèrement plus serrés, une volatilité des taux plus basse et des rendements d'obligations souveraines plus faibles ont permis aux fonds Investment Grade domiciliés en Europe d'enregistrer une collecte la semaine dernière, signale Bank of America citant les données d'EPFR Global. Elle s’est élevée à 729 millions de dollars et il s'agit de la première collecte en 9 semaines. En revanche, les fonds High Yield, actions et dettes émergentes ont continué de décollecter en raison de perspectives économiques difficiles.