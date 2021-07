Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bank of America : le dividende trimestriel va être majoré information fournie par Cercle Finance • 22/07/2021 à 12:32









(CercleFinance.com) - Bank of America a annoncé jeudi une augmentation de 17% de son dividende trimestriel sur action ordinaire, qui sera majoré à 0,21 dollar par titre. Le géant bancaire américain précise que cette distribution interviendra en date du 24 septembre pour tous les actionnaires enregistrés le 3 septembre. Le groupe de Charlotte (Caroline du Nord) a également déclaré un dividende de 1,75 dollar sur ses actions préférentielles rachetables de série B, dont la mise en paiement est prévu le 25 octobre pour une date d'enregistrement fixé au 15 octobre.

Valeurs associées BANK OF AMERICA NYSE +1.86%