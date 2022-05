Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bank of America: hausse du salaire horaire minimum information fournie par Cercle Finance • 23/05/2022 à 13:40









(CercleFinance.com) - Bank of America annonce avoir augmenté son salaire horaire minimum aux Etats-Unis à 22 dollars, augmentation qui prendra effet à compter de la fin juin et qui marquera la prochaine étape dans son plan visant à le porter à 25 dollars d'ici 2025.



L'établissement bancaire rappelle avoir fait passer, au cours des cinq dernières années, son salaire horaire minimum à 15 dollars en 2017, puis à 17 dollars en 2019, à 20 dollars en 2020 et à 21 dollars en octobre dernier.



'Les efforts de Bank of America ont été reconnus par un certain nombre d'organisations externes, notamment la liste des '100 meilleures entreprises pour lesquelles travailler' de Fortune pendant quatre années consécutives', souligne-t-il.





Valeurs associées BANK OF AMERICA NYSE 0.00%