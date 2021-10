Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bank of America : hausse de 58% du bénéfice net information fournie par Cercle Finance • 14/10/2021 à 13:25









(CercleFinance.com) - Le bénéfice net a augmenté de 58% pour atteindre 7,7 milliards de dollars au 3ème trimestre 2021, soit 0,85 dollar par action diluée. Les revenus, nets des intérêts débiteurs, ont augmenté de 12 à 22,8 milliards de dollars sur ce trimestre. Le revenu net d'intérêts (RNI) a augmenté de 1 milliard de dollars, soit 10 % à 11,1 milliards de dollars, grâce à la forte croissance des dépôts et au placement des liquidités qui en découle. La provision pour pertes sur créances s'est améliorée de 2,0 milliards de dollars, pour atteindre un bénéfice de 624 millions de dollars reflétant principalement l'amélioration de la qualité des actifs au cours du trimestre. Brian Moynihan, président du conseil a déclaré 'Nous avons enregistré d'excellents résultats, car l'économie a continué de s'améliorer et nos activités ont regagné le terrain perdu. La croissance des dépôts a été forte et les soldes des prêts ont augmenté pour le deuxième trimestre consécutif, ce qui a entraîné une amélioration du revenu net d'intérêts '.

Valeurs associées BANK OF AMERICA NYSE -0.76%