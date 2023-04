Bank of America: hausse de 18% du BPA au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 18/04/2023 à 13:25

(CercleFinance.com) - Bank of America indique avoir engrangé un bénéfice net de 8,2 milliards de dollars au titre des trois premiers mois de 2023, soit un BPA en hausse de 17,5% en comparaison annuelle, à 94 cents, et ce malgré des provisions pour pertes sur crédit de 0,9 milliard.



Ses revenus nets de dépenses d'intérêt ont augmenté de 13% à 26,3 milliards de dollars, soutenus en particulier par un bond de 25% des revenus nets d'intérêts sur fond de taux plus élevés et de croissance solide des prêts.



Cette croissance a plus que contrebalancé une augmentation de 6% des dépenses hors intérêts, liée à des investissements en technologies et en personnel, ainsi qu'à une dépense FDIC (Federal Deposit Insurance Corporation) plus élevée.