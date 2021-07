Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bank of America : hausse de 163% du bénéfice net trimestriel Cercle Finance • 14/07/2021 à 13:12









(CercleFinance.com) - Bank of America indique avoir engrangé un bénéfice net en hausse de 163% à 9,2 milliards de dollars au titre du deuxième trimestre 2021, soit 1,03 dollar par action, un BPA bien supérieur à l'estimation moyenne des analystes. Les revenus nets de dépenses d'intérêt ont reculé de 4% à 21,5 milliards de dollars, avec une contraction de 6% des revenus d'intérêts nets en raison de taux plus bas, tandis que les dépenses hors intérêt ont grimpé de 12% à 15 milliards. Néanmoins, les provisions pour pertes sur crédit ont chuté de 6,7 milliards de dollars, permettant un bénéfice de 1,6 milliard sur cette ligne comptable, grâce à une libération de réserves sur fond de meilleures perspectives macroéconomiques.

Valeurs associées BANK OF AMERICA NYSE -1.80%