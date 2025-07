Bank of America, Goldman Sachs, Johnson & Johnson...les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street

(AOF) - Bank of America

Bank of America a dévoilé une progression des profits plus importante qu'anticipé grâce à ses activités de banque d'investissement et de courtage. Au deuxième trimestre, le bénéfice net a augmenté de 3%, à 7,1 milliards de dollars, soit 89 cents par action. Ce dernier a dépassé le consensus de 3 cents. S'agissant du produit net bancaire, celui-ci a augmenté de 4%, à 26,5 milliards de dollars, alors que les revenus d'intérêts ont progressé de 7%, à 14,7 milliards de dollars. Ces derniers sont toujours attendus entre 15,5 et 15,7 milliards de dollars au dernier trimestre 2025.

Goldman Sachs

Goldman Sachs a dévoilé des profits plus importants qu'anticipé grâce à ses activités de courtage d'actions et à la banque d'investissement. Au deuxième trimestre, le bénéfice net de la célèbre banque d'affaires a augmenté de 22%, à 4,72 milliards de dollars, soit 10,91 dollars par action. Il est nettement supérieur au consensus s'élevant à 9,77 dollars, mais les analystes éprouvent historiquement des difficultés à évaluer la performance de la banque. Les revenus ont bondi de 15%, à 14,58 milliards de dollars, dépassant également les prévisions de Wall Street : 13,53 milliards de dollars.

Johnson & Johnson

Pour le compte du deuxième trimestre, Johnson & Johnson a publié des résultats supérieurs aux attentes et a rehaussé certaines de ses prévisions annuelles. Le bénéfice net du laboratoire pharmaceutique s'est élevé à 5,537 milliards de dollars, soit une progression de 18,2 % par rapport à la même période un an plus tôt. Dans le même temps, le bénéfice par action dilué a augmenté de 18,7 %, à 2,29 dollars. Enfin, le chiffre d'affaires a atteint 23,743 milliards de dollars, en hausse de 5,8 %.

Morgan Stanley

Morgan Stanley a dépassé les attentes, bénéficiant de la bonne performance de ses activités sur les marchés actions et de gestion de fortune. Au deuxième trimestre, son bénéfice net a progressé de 15%, à 3,54 milliards de dollars, soit 2,13 dollars par action. Il a dépassé le consensus s'élevant à 1,97 dollar. Les revenus ont augmenté de 12%, à 16,79 milliards de dollars, ressortant également au-dessus des attentes de Wall Street de 16,04 milliards de dollars.