 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
OCT 25 CAC 40 Index (10x)
8 071,00
-0,10%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Bank of America devrait publier un bénéfice par action et une augmentation du chiffre d'affaires au troisième trimestre
information fournie par Reuters 15/10/2025 à 11:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Répétition du BUZZ publié mardi sans changement)

15 octobre - ** Les actions de Bank of America BAC.N ont augmenté de 2,4 % dans les échanges de mardi après-midi, en voie de réaliser leur plus grand gain en pourcentage sur une journée depuis le 22 août et de surpasser un rallye plus large du secteur bancaire avant son rapport financier du troisième trimestre prévu avant l'ouverture du marché mercredi

** BAC devrait annoncer un bénéfice par action ajusté de 0,95 $ au troisième trimestre, contre 0,81 $ au trimestre précédent, sur un chiffre d'affaires de 27,50 milliards de dollars, contre 25,49 milliards de dollars un an plus tôt, selon les données recueillies par LSEG

** Au cours des 8 derniers trimestres, le chiffre d'affaires a atteint ou dépassé les prévisions des analystes 6 fois, tandis que le bénéfice par action a été supérieur à chaque fois

** Le revenu net d'intérêt devrait augmenter à 15,24 milliards de dollars, contre 13,97 milliards de dollars l'année précédente ** Après leurs rapports mardi, les banquiers de certains grands rivaux ont prédit que les affaires allaient continuer à prospérer car les marchés boursiers ont bondi au cours du dernier trimestre et l'économie et les dépenses de consommation se sont maintenues malgré des tarifs douaniers importants, mais certains ont averti que les prix des actifs pourraient être élevés de manière insoutenable

** BAC s'est échangée pour la dernière fois à 50,05 $ contre une prévision médiane de 56 $, en hausse par rapport à 54 $ il y a un mois selon LSEG, qui indique 26 notations d'analystes: 5 "strong buy", 16 "buy", 5 "hold"

** Depuis le début de l'année, les actions ont augmenté d'environ 14 %, contre un gain d'environ 19 % pour l'indice bancaire S&P 500 .SPXBK et une progression de 10 % pour l'indice financier plus large S&P 500 .SPSY .

** Le secteur financier au sens large a progressé de 1 % mardi, contre 1,3 % pour l'indice bancaire

Valeurs associées

BANK OF AMERICA
52,300 USD NYSE +4,47%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)
    information fournie par Reuters 16.10.2025 08:10 

    (Actualisé avec Maurel&Prom, Sartorius Stedim, OPMobility, LVMH, Rexel, Kering, GTT, Exosens, Nestle, ABB, Merck KGaA) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende

  • logo Pernod Ricard (Crédit: / Adobe Stock)
    A suivre aujourd'hui... Pernod Ricard
    information fournie par AOF 16.10.2025 08:07 

    (AOF) - Le chiffre d’affaires de Pernod Ricard au premier trimestre de l’exercice 2025/2026 s’élève à 2,384 milliards d'euros, soit un repli de 7,6% en organique et de 14,3% en publié. Il est impacté par un effet de change négatif de 143 millions d'euros, principalement ... Lire la suite

  • Le logo de Nestlé
    Nestlé: La croissance des ventes dépasse les attentes au 3e trimestre
    information fournie par Reuters 16.10.2025 08:06 

    Nestlé a fait état jeudi d'une croissance meilleure que prévu de ses ventes, soutenue par une hausse des prix des confiseries et du café, alors que le groupe publie ses premiers résultats depuis l'arrivée de Philipp Navratil au poste de directeur général. Philipp ... Lire la suite

  • Un homme prend du pétrol dans ses mains
    Maurel & Prom: CA à neuf mois -13% avec la baisse des prix de vente du brut
    information fournie par Reuters 16.10.2025 08:04 

    Maurel & Prom a fait état jeudi d'un chiffre d'affaires consolidé à neuf mois en baisse de 13% sur un an, à 489 millions de dollars (419,63 millions d'euros), pénalisé par la baisse du prix moyen de vente du brut. L'opérateur pétrolier a vu sa production valorisée ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank