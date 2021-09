Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bank of America : des changements au niveau de la direction information fournie par Cercle Finance • 10/09/2021 à 16:17









(CercleFinance.com) - Bank of America a annoncé aujourd'hui des changements au niveau de la direction afin de positionner l'entreprise pour un succès à long terme. L'entreprise ajoute cinq nouveaux membres, dont trois femmes, à l'équipe de direction, renforçant ainsi la diversité aux niveaux les plus élevés de l'entreprise. L'équipe de direction de Bank of America comprendra des personnes comptant en moyenne 21 ans de service dans l'entreprise et 31 ans dans le secteur des services financiers, avec une expertise mondiale et internationale accrue. ' Ces changements positionnent l'entreprise avec des leaders très dynamiques qui se sont engagés à conduire une croissance responsable tout au long de sa deuxième décennie ', a déclaré Brian Moynihan, directeur général.

