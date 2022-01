Bank of America dépasse les attentes au quatrième trimestre

(AOF) - Bank of America a présenté des résultats meilleurs que prévu grâce à sa banque d'investissement et à la hausse des revenus d'intérêt. Au quatrième trimestre, elle a généré un bénéfice net en hausse de 28% à 7 milliards de dollars, soit 82 cents par action. Ce dernier dépasse le consensus de 5 cents. Les revenus ont augmenté de 10,1% à 22,1 milliards à la faveur d'une hausse de 11% des revenus d'intérêt à 11,4 milliards de dollars. Ils ont profité de la forte croissance des dépôts et l'investissement des liquidités excédentaires.

Les profits en part du groupe, sont passés de 16,47 milliards de dollars en 2020 à 30,56 milliards de dollars en 2021.

Les revenus de la banque d'investissement ont augmenté de 26% à 2,4 milliards de dollars.

AOF - EN SAVOIR PLUS

De nombreux défis pour les banques européennes

Le modèle européen de la banque de détail est particulièrement mis à mal face à l'essor du digital. Certaines se retirent de cette activité, comme c'est le cas d'HSBC. A cela s'ajoute une progression des risques. Ainsi, d'après la BCE, la forte activité des grandes banques sur le marché des opérations à effet de levier et les marchés des produits dérivés liés aux actions les exposent à une prise de risque excessive.

Quant aux banques françaises, depuis la crise sanitaire, elles sont exposées de façon croissante au risque cyber suite à la nécessité de basculer massivement et rapidement des activités financières vers le télétravail et la prestation de services à distance.