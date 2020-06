Bank of America débloque un milliard de dollars pour réduire les inégalités économiques et raciales

Le mouvement contre le racisme, né suite à la mort de George Floyd aux États-Unis, pousse Bank of America à agir contre les inégalités. L'établissement financier va consacrer un milliard de dollars sur quatre ans pour financer des projets liés à l'éducation, la santé et le développement économique dans les communautés noires et latinos.

L'une des plus grandes banques américaines veut financer des programmes pour lutter contre les inégalités sociales et raciales aux États-Unis. Bank of America s'est engagée à financer à hauteur d'un milliard de dollars, sur une période de quatre ans, des projets dans les communautés locales qui ont le plus souffert de la crise sanitaire.

"Les disparités sociales et économiques sous-jacentes se sont accélérées et intensifiées pendant la crise", explique Brian Moynihan, le directeur général de la banque. Selon lui, la mort de George Floyd par un policier et les manifestations qui ont suivi ont créé un sentiment d'urgence, "en particulier compte tenu des injustices raciales que nous avons constatées dans les communautés où nous vivons et travaillons".

Accélérer les programmes de soutien

Cette enveloppe financière va venir soutenir des programmes de formation et de développement des compétences déjà mis en place par la banque. Mais avec l'intention d'accélérer ces programmes pour les communautés les plus affectées par la crise. Bank of America y ajoute par ailleurs une dimension sur la santé, en prévoyant des campagnes de test du virus, des projets de télémédecine et autres services médicaux, à destination principalement des populations noires et latinos.

La banque veut également agir sur le volet social et économique. Elle prévoit notamment de multiplier les partenariats avec des universités en majorité noires ou latinos, pour développer la recherche ou le recrutement. Mais aussi soutenir les PME détenues par des personnes issues des minorités, ou encore de développer le recrutement dans les zones à faible revenus ou dans les communautés désavantagées, et enfin d'agir sur la revitalisation urbaine et l'habitat abordable.

Arnaud Dumas, @ADumas5