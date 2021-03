Bank of America continue de surpondérer les actions ' value '

(AOF) - Bank of America continue de préférer la ' value ' à la ' croissance ". Le stratège observe que les actions "value" ont surperformé les actions "growth" de 15% depuis début novembre, aidées par une hausse de 75 points de base du rendement des obligations américaines à 10 ans. " Nous prévoyons une nouvelle hausse des rendements obligataires en réponse à la forte accélération de la croissance mondiale, à la hausse de l'inflation et à la réduction de la politique monétaire accommodante ", explique-t-il.

En combinaison avec ses attentes d'un rebond des indices des directeurs d'achat de la zone euro et d'une hausse des prix du pétrole, cela implique une surperformance supplémentaire de 15% pour la valeur par rapport à la croissance d'ici la fin du troisième trimestre.

La banque américaine continue de surpondérer les secteurs " value ", anticipant une nouvelles surperformance de plus de 20% des banques et des compagnies aériennes et de 10% pour l'énergie et l'assurance. Elle prévoit également une hausse supplémentaire de 10% pour les actions européennes. Le Stoxx 600 atteindrait 460 points au troisième trimestre.

Bank of America anticipe aussi une nouvelle sous-performance de 10 % pour les secteurs de la pharmacie et des services publics.