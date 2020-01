Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bank of America : consensus battu au 4e trimestre Cercle Finance • 15/01/2020 à 13:07









(CercleFinance.com) - Bank of America indique avoir engrangé un bénéfice net en baisse de 4% à sept milliards de dollars au titre du quatrième trimestre 2019, soit 74 cents par action, un BPA supérieur de cinq cents à l'estimation moyenne des analystes. Les revenus nets de dépenses d'intérêt de l'établissement financier ont reculé de 1% à 22,3 milliards de dollars, avec une baisse de 3% des revenus d'intérêts nets en raison de taux plus bas, en partie compensés par la croissance des prêts et dépôts. 'Avec des dépôts de clients ayant dépassé 1.400 milliards de dollars et des équilibres clients en gestion de fortune atteignant les 3.000 milliards, nous entrons dans l'année 2020 avec le vent en poupe', affirme le PDG Brian Moynihan.

Valeurs associées BANK OF AMERICA NYSE -1.84%