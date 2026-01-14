 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Bank of America chute après les résultats du quatrième trimestre
information fournie par Reuters 14/01/2026 à 14:28

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

14 janvier -

** Les actions de Bank of America BAC.N chutent de 1,5 % à

53,75 $ dans les transactions de pré-marché

** La banque américaine annonce unbénéfice de 7,6 milliards de dollars, soit 98 cents par action, pour le trimestre clos le 31 décembre, contre 6,8 milliards de dollars, soit 83 cents par action, il y a un an

** Les analystes s'attendaient à un bénéfice de 96 cents par action - données compilées par LSEG

** Les revenus de la vente et du négoce ont augmenté de 10% pour atteindre 4,5 milliards de dollars, tandis que les revenus de la gestion de patrimoine et d'investissement ont enregistré des gains à deux chiffres

** BAC a gagné plus de 25,1 % en 2025, surpassant l'indice de référence S&P 500 .SPX .

Valeurs associées

BANK OF AMERICA
54,390 USD NYSE 0,00%
S&P 500 INDEX
6 963,74 Pts CBOE 0,00%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank