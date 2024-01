Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Bank of America: BPA trimestriel plus que divisé par deux information fournie par Cercle Finance • 12/01/2024 à 14:18









(CercleFinance.com) - Bank of America indique avoir engrangé un bénéfice net en baisse de 56% en comparaison annuelle à 3,1 milliards de dollars au titre du dernier trimestre 2023, soit 35 cents par action, mais en données ajustées, son BPA s'est établi à 70 cents.



Ses revenus nets de dépenses d'intérêt ont diminué de 10% à 22 milliards (-4% hors impact cessation du Bloomberg Short Term Bank Yield Index), dont une réduction de 5% des revenus nets d'intérêts avec notamment des coûts de dépôt plus élevés.



Les dépenses hors intérêts du groupe bancaire se sont par ailleurs accrues de 14% à 17,7 milliards de dollars, mais hors évaluation spéciale FDIC (Federal Deposit Insurance Corporation), elles n'ont augmenté que de 1%.





Valeurs associées BANK OF AMERICA NYSE -1.34%