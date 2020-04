Bank of America anticipe une nouvelle phase d'aversion au risque

(AOF) - Bank of America Securities estime qu'il existe plus de similarités entre la crise actuelle et celle de 2008, que de différences. De la crise de 2008, la banque américaine tire deux enseignements. « Tant que la crise se développe, les instruments de politique monétaire et budgétaire ne servent généralement qu'à atténuer la 'douleur' qu'elle provoque dans l'économie et sur les marchés. " Et tant que nous ne sommes pas sortis d'affaire, les décideurs politiques ne sont pas à court de munitions et sont prêts à faire preuve d'audace et de créativité ", signale-t-elle.

Elle fait aussi remarquer que les rebonds coïncident avec un redressement de la confiance et de l'appétit pour le risque.

Selon BofA, le marché ne prend pas en compte la prolongation de la faiblesse de l'activité une fois atteint le pic de Covid-19. " Dans quelques semaines, le monde devra encore lutter contre les perturbations des activités quotidiennes, les soubresauts de la chaîne d'approvisionnement et les troubles sociaux dans le monde entier, qui nuisent tous au marché du travail, à la confiance des consommateurs et à l'appétit des investisseurs pour le risque ", expliquent les spécialistes.

La banque pense que, comme en 2008, le marché finira par intégrer les coûts économiques à long terme et anticipe ainsi un nouveau mouvement d'aversion au risque qui poussera les rendements obligataires à la baisse. Celui du 10 ans américain pourrait ainsi inscrire un nouveau plus bas.