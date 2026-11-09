Bank of America abaisse sa cible sur Rolls-Royce

L'analyste confirme sa note d'achat sur le titre, assortie d'un objectif de cours abaissé de 1 850 à 1 625 pence.

BofA justifie la baisse de sa cible par une baisse de ses prévisions d'heures de vol pour 2026, désormais attendues à 113% du niveau de 2019, contre une prévision de 115% à 120% pour Rolls-Royce. Cette prudence reflète le ralentissement du trafic au Moyen-Orient et l'accélération du retrait des moteurs anciens, pénalisés par les prix élevés du carburant.

L'analyste reste néanmoins optimiste sur la croissance du parc de moteurs, anticipant une progression annuelle moyenne de 5,3% entre 2026 et 2031. La montée en cadence potentielle de l'A350 constitue également un relais de croissance pour les flux de trésorerie au-delà de 2030.

Le bureau d'études redoute aussi des surcapacités dans la division Power Systems, concernant le marché des moteurs destinés aux centres de données, susceptibles de peser sur les prix et les marges. Il réduit ainsi ses estimations de flux de trésorerie disponibles de 6% à 9% pour 2028-2030.

La nouvelle cible intègre également une valorisation ramenée de 26 à 25 fois les flux de trésorerie disponibles, dans un contexte de contraction des multiples des équipementiers de l'après-vente aéronautique.

En fin de matinée, le titre progressait toutefois de 1,1% à Londres, autour des 1 275 pence.