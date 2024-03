Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Bank of America : à 36,5$, retrace son zénith du 3/2/2023 information fournie par Cercle Finance • 14/03/2024 à 14:37









(CercleFinance.com) - Bank of America aligne une série de 16 hausses en 20 séances (sans aucun repli de plus de 0,9%) et engrange +10% sur 1 mois, à 36,5$.

BoA retrace son zénith du 3/2/2023 et le prochain objectif devient 38,5$, son 'pic' du 11/11/2022.





