Banijay Gaming franchit une nouvelle étape dans sa stratégie de développement omnicanal avec la finalisation de l'acquisition de JOA, deuxième opérateur de casinos en France. Le groupe, qui réunit notamment Betclic, Tipico et Admiral, a acquis 100 % du capital de l'enseigne auprès de fonds gérés par Blackstone et Kings Park Capital, sur la base d'une valeur d'entreprise de 465 millions d'euros.

Avec ses 33 établissements répartis sur le territoire français, JOA a réalisé environ 430 millions d'euros de chiffre d'affaires brut en 2025 et accueille chaque année plus de 4,6 millions de visiteurs. Au-delà de son activité de jeux, le groupe s'est progressivement imposé comme un acteur des loisirs, en associant, selon les établissements, casinos, restauration, bars, hôtellerie et activités de divertissement.

Cette acquisition s'inscrit dans la stratégie de diversification de Banijay Gaming, déjà renforcée par l'intégration de Tipico en avril 2026. En associant ses activités digitales à un réseau de casinos physiques solidement implanté localement, le groupe entend développer un modèle omnicanal combinant paris en ligne, jeux terrestres et offres de loisirs.

Fondé en 1948 avec l'ouverture de son premier casino à Canet-en-Roussillon, JOA apporte au nouvel ensemble une expertise reconnue dans l'exploitation des casinos et une forte présence territoriale. En retour, Banijay Gaming pourra mettre à profit ses compétences technologiques, notamment dans le développement produit, la gestion de la relation client, l'exploitation des données et l'intelligence artificielle, afin d'accompagner la croissance de l'enseigne.

Sur le plan opérationnel, JOA conservera son identité et son autonomie, sous la présidence de Laurent Lassiaz. Cette continuité managériale s'inscrit dans le modèle décentralisé de Banijay Gaming, qui entend préserver la proximité des équipes avec leurs clients et les spécificités de chaque marché.