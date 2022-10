Banijay en passe d'acquérir l'Australien Beyond International Limited

(AOF) - Le groupe de médias et de jeux en ligne FL Entertainment, qui réunit les sociétés Betclic et le groupe audiovisuel français Banijay, a confirmé que Banijay avait fait une offre en vue du rachat de l'australien Beyond International. Banijay a conclu hier un accord de mise en œuvre du plan pour acquérir Beyond International Limited, groupe de contenu multiterritorial scénarisé et non scénarisé. La société Beyond est cotée à l'Australian Securities Exchange depuis 1987. Mais une fois le plan mis en œuvre, elle deviendra une filiale à part entière de Banijay et sera retirée de la cote.

En complément du catalogue existant de Banijay, qui compte plus de 130 000 heures, Beyond Rights abrite plus de 8 000 heures de propriété intellectuelle. Issus de producteurs tiers et de productions internes, ses principaux titres distribués comprennent, entre autres, Highway Thru Hell, Heavy Rescue : 401, Massive Engineering Mistakes, Halifax : Retribution, MythBusters et Deadly Women.

Sur les marchés anglophones, les derniers titres de Beyond Productions comprennent Back in the Groove, une nouvelle série de rencontres pour Hulu, produite en partenariat avec Walt Disney Television Alternative ; la franchise multiterritoriale Love It or List It Australia ; la série scénarisée en 8 parties Troppo (coproduite avec EQ Media) diffusée sur Freevee USA et ABC Australia ; et un certain nombre de nouvelles séries en cours de production sur plusieurs marchés.

Le directeur général et PDG de Beyond International Limited, Mikael Borglund, reste en poste.

Marco Bassetti, PDG de Banijay, commente : "Alors que la demande de contenu continue de monter en flèche, le catalogue reste essentiel et l'acquisition de Beyond nous permet d'élargir considérablement notre offre. En renforçant principalement notre portefeuille de propriété intellectuelle et de production dans l'espace anglophone et factuel, avec le contenu complémentaire de Beyond, l'opération peut renforcer notre position de leader pour les clients et les partenaires commerciaux."

Mikael Borglund, directeur général et PDG de Beyond International Limited, commente : "Le conseil d'administration de Beyond est très favorable à cette opération, qui nous permettra de rejoindre le groupe Banijay et de renforcer sa position sur un marché de plus en plus concurrentiel."

Dans le cadre de cette acquisition, Banijay prendrait le contrôle total du groupe de sociétés et de départements de Beyond International Limited, tous les éléments de l'entreprise étant intégrés à la production et à la distribution de la première.

La mise en œuvre du plan reste soumise à certaines conditions, notamment l'approbation des actionnaires de Beyond, l'approbation du tribunal et d'autres conditions de clôture habituelles. On espère que l'opération sera conclue à la fin de 2022/début de 2023.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Les acteurs français bien positionnés dans la production audiovisuelle

Parmi les acteurs indépendants, le Français Banijay est le leader mondial avec un chiffre d'affaires attendu de 3 milliards d'euros en 2022 sur un marché qui représente 100 milliards de revenus. Mediawan (soutenu par le fonds KKR), dont le chiffre d'affaires s'élève à 1 milliard d'euros, est l'autre principal intervenant français du secteur. Le marché est encore très fragmenté car selon l'Observatoire européen de l'audiovisuel, les vingt premiers groupes de production étaient à l'origine de seulement 38% des titres créés en 2020. Toutefois les experts estiment que le secteur est entré dans une phase de consolidation. Ainsi la cotation en bourse de Banijay vise à lui permettre de mieux participer à ce mouvement.