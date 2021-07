Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bang & Olufsen : retour aux bénéfices sur l'exercice écoulé Cercle Finance • 07/07/2021 à 14:24









(CercleFinance.com) - Bang & Olufsen a annoncé mercredi avoir renoué avec les bénéfices sur son exercice écoulé à la faveur d'une vive progression de ses ventes. Le fabricant danois de produits audiovisuels haut de gamme a dégagé sur son exercice 2020/21 un bénéfice opérationnel (EBIT) avant éléments exceptionnels de 38 millions de couronnes danoises, soit une marge de 1,4%, alors qu'il accusait l'an dernier une marge négative de 15%. Ses revenus annuels ont grimpé de 31% en monnaies locales, dopés par une forte demande pour les produits de divertissement domestiques. B&O - qui a lancé 14 nouveaux produits au cours des 12 derniers mois - dit vouloir maintenir son orientation stratégique sur le nouvel exercice. Pour l'année fiscale 2021/22, le groupe dit attendre un chiffre d'affaires total compris entre 2,9 et 3,1 milliards de couronnes, ce qui revient à une croissance à deux chiffres. Il vise également une marge opérationnelle comprise entre 2% et 4%. L'action perdait plus de 5% après cette publication, donnant une capitalisation boursière de plus de quatre milliards de couronnes (540 millions d'euros). Depuis le début de l'année, le titre a perdu 0,5%.

