Bang & Olufsen: résultats en hausse, malgré un C.A. en repli

(CercleFinance.com) - Bang & Olufsen a annoncé mercredi une hausse de ses résultats sur son troisième trimestre 2023-2024, en dépit d'une contraction plus marquée que prévu de ses ventes sur la période.



Son excédent brut d'exploitation (Ebit) est ainsi ressorti à 11 millions de couronnes (environ 1,5 million d'euros) sur les trois mois clos fin février, contre une perte de 43 millions il y a un an.



Sa marge brute s'est de son côté accrue pour atteindre un niveau record 53,2%, soit une hausse de presque 0,1 point de pourcentage d'une année sur l'autre.



Le fabricant danois d'électronique haut de gamme explique avoir profité de la fermeté de ses prix et de la récente tendance à la normalisation des coûts des composants et du transport logistique.



B&O, qui dit en revanche n'avoir constaté aucune amélioration de ses conditions d'activité en Europe ni en Chine, a vu ses ventes trimestrielles se replier de 3%, en données publiées comme à taux de changes constants.



Dans son communiqué, Bang & Olufsen déclare désormais tabler sur un repli de 5% à 8% en monnaies locales de son chiffre d'affaires annuel, assorti d'une marge d'exploitation (Ebit) comprise entre 0% et 2% avant éléments exceptionnels.



Coté à la Bourse de Copenhague, son titre s'inscrivait en légère hausse (+1,3%) suite à cette publication.





