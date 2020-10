Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bang & Olufsen : prolonge son partenariat avec Publicis Sapi Cercle Finance • 01/10/2020 à 12:22









(CercleFinance.com) - Bang & Olufsen annonce la prolongation de son partenariat avec Publicis Sapient, une structure qui accompagne la transformation digitale de ses clients. Mise sur le marché, campagnes, services numériques, lancement de produits... le partenriat concernera toute la partie commerciale, ce qui permettra à Bang & Olufsen de renforcer ses canaux de distribution, aussi bien en ligne que dans les magasins physiques.

