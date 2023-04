Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bang & Olufsen: perte trimestrielle accrue avec la Chine information fournie par Cercle Finance • 13/04/2023 à 14:48









(CercleFinance.com) - Bang & Olufsen a annoncé vendredi avoir essuyé une perte opérationnelle sur son troisième trimestre 2022/2023, le groupe d'électronique haut de gamme ayant pâti de la chute de ses ventes en Chine.



Le fabricant danois de téléviseurs et de systèmes hi-fi indique avoir subi une perte d'exploitation de 43 millions de couronnes danoises sur les trois mois à fin février, contre un profit de six millions il y a un an.



Dans un communiqué, le groupe fait état d'une baisse de 18% de son chiffre d'affaires sur le trimestre, essentiellement sous le poids d'une chute de 65% de ses ventes en Chine.



Il explique que le changement de la politique sanitaire de Pékin a provoqué une recrudescence de l'épidémie de Covid-19 au mois de décembre qui a lourdement pesé sur la demande.



Suite à ces difficultés, Bang & Olufsen dit avoir ajusté ses prévisions pour l'ensemble de l'exercice, tablant désormais sur repli entre 3% et 9% de son chiffre d'affaires annuel pour une marge d'exploitation négative, attendue entre -1% et -4%.



L'action B&O perdait près de 4% en début d'après-midi à la Bourse de Copenhague, ramenant la hausse du titre depuis le début de l'année à environ 14%.





Copyright (c) 2023 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.