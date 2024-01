Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Bang & Olufsen: objectifs ajustés en bas de fourchette information fournie par Cercle Finance • 10/01/2024 à 12:27









(CercleFinance.com) - Bang & Olufsen a annoncé mercredi que la croissance de son chiffre d'affaires annuel se situerait dans le bas de sa fourchette initialement communiquée en raison du moindre dynamisme de la région Asie Pacifique et du report d'un lancement de produit.



Le fabricant danois de matériel électronique haut de gamme a précisé que son flux de trésorerie disponible ressortirait lui aussi dans la partie basse de ses précédents objectifs.



BO visait jusqu'ici une croissance de son chiffre d'affaires de 0% à 9% en monnaies locales sur son exercice 2023/2024, qui se clôturera fin mai, pour un 'free cash flow' entre -50 et +100 millions de couronnes danoises.



Sa marge opérationnelle (Ebit) avant éléments exceptionnels est, elle, toujours anticipée entre 0% et 6%.



Sur son deuxième trimestre, clos fin novembre, le groupe a vu son chiffre d'affaires exprimé en monnaies locales reculer de 16% du fait du ralentissement du marché chinois, qui s'est ajouté à un effet d base défavorable après le lancement réussi de la barre de son Beosound Theatre l'an dernier.



L'entreprise dit avoir également pâti de sa décision de se séparer de certaines boutiques multi-marques dans le cadre de la mise en oeuvre de sa nouvelle stratégie.



La marge opérationnelle (Ebit) avant éléments exceptionnels est elle ressortie à 3%, soit une amélioration de 1,4 point de pourcentage d'une année sur l'autre.



Suite à cette publication, le titre perdait plus de 7% mercredi en Bourse de Copenhague, mais affiche encore un gain de plus de 16% sur les 12 derniers mois.





