Bang & Olufsen : hausse du titre malgré les trimestriels

(CercleFinance.com) - Le titre est en hausse de près de 3% malgré l'annonce de ses résultats trimestriels. La valeur a perdu cependant plus de 63% en 2019, contre une hausse de 23% de l'indice OMX de Copenhague. Le fabricant danois de chaînes stéréo et de télévision haut de gamme a déclaré avoir connu un deuxième trimestre 'décevant', le chiffre d'affaires a chuté de 31% par rapport à l'année dernière, ce qui est plus important que prévu. La société d'électronique grand public en difficulté a déclaré que les résultats avaient été affectés par la transition en cours vers un modèle basé sur la vente au détail et le nombre relativement faible de lancements de produits au cours des trimestres précédents. Pour le dernier trimestre, l'entreprise a enregistré une perte avant impôts (EBT) de 76 millions de couronnes danoises, contre un bénéfice de 85 millions pour la même période l'an dernier. 'Il est évident que nous devons apporter des modifications à notre configuration des ventes et du marketing et nous rapprocher des clients et des partenaires', a déclaré le Directeur Général, Kristian Tear. B&O a annoncé qu'elle présenterait en avril un plan stratégique sur trois ans, pour améliorer sa performance financière à long terme. Le groupe a maintenu ses perspectives de chiffre d'affaires 2019/2020 en baisse de 13-18%.

